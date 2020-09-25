Знакомые рассказали о жизни дочери заслуженного артиста России Конкина

Друзья и знакомые погибшей в бассейне Софии Конкиной, дочери заслуженного артиста России Владимира Конкина, рассказали о ее жизни. Об этом пишет «МК».

По словам одного из знакомых погибшей, у нее были сложные отношения с отцом. При этом она была хорошей матерью, «человеком позитивным, эмоциональным, достаточно открытым», «периодически взбаломошной».

По информации издания, Конкина любила общаться на сайтах знакомств. Так, один мужчина, с которым она познакомилась через интернет, рассказал, что даже не подозревал о том, что она является дочерью известного артиста.

Коллеги Конкиной тепло отзываются о ней, отмечая, что погибшая работала на младших должностях в консалтинговой компании, более года назад уволилась с последнего места работы.

О смерти Конкиной стало известно 24 сентября. Девушка отправилась в бассейн два дня назад, но домой не вернулась. В среду, 23 сентября, родственникам позвонили из Боткинской больницы и сообщили, что Софья находится в реанимации. Врачи боролись за жизнь Конкиной, но в ночь на 24 сентября ей стало хуже и она скончалась от отказа почек. Обстоятельствами гибели дочери известного актера занялись сотрудники полиции.

Владимир Конкин — советский и российский актер театра и кино. Наиболее известен по ролям в лентах «Как закалялась сталь», «Романс о влюбленных», «Аты-баты, шли солдаты…» и «Место встречи изменить нельзя». У 69-летнего актера всего трое детей — дочь Софья и сыновья-близнецы Ярослав и Святослав.