По факту смерти дочери Конкина возбудили уголовное дело

По факту смерти Софии Конкиной, дочери актера Владимира Конкина, возбудили уголовное дело. Об этом пишет агентство «Москва».

Уголовное дело завели по результатам проведенной доследственной проверки следственными органами ГСУ СК России по Москве, сообщила Юлия Иванова, старший помощник Главного следственного управления Следственного комитета России. Фитнес-центр и его сотрудников ждет проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — уточнила Иванова. По словам старшего помощника ГСУ СК РФ, будет назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти Конкиной.

«Следователи изучают должностные инструкции, регламентирующие действия сотрудников фитнес-клуба, на предмет соблюдения обязательных нормативов и правил поведения в бассейне клуба», — отметила Иванова.

По данным правоохранительных органов 32-летняя София Конкина 22 сентября была доставлена в больницу из фитнес-центра с предварительным диагнозом «утопление в пресной воде». Девушка скончалась из-за отказа почек, несмотря на оказанную медицинскую помощь.