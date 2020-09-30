Раскрыта судьба 11-летней внучки Конкина после смерти ее матери

Раскрыта судьба 11-летней внучки актера Владимира Конкина Алисы после смерти ее матери Софии Конкиной. Артист рассказал об этом в эфире передачи «Пусть говорят» на Первом канале.

Девочку усыновит ее родной дядя — 48-летний сын Конкина. Актер рассказал, что не сможет забрать внучку к себе, так как в следующем году ему исполнится 70 лет.

«Мой сын Святослав собирается это сделать. У него есть жена, с которой они вместе почти 30 лет. Это их обоюдное решение», — рассказал Конкин.

В ходе передачи также сообщалось, что отец девочки не общается с ней и не платит алименты. Он не связывался с родственниками Софии Конкиной после ее смерти. Конкин рассказал, что будет заниматься воспитанием своей внучки, а также поможет ей после трагедии.

Также актер заявил, что намерен доказать факт убийства дочери.

В отравлении Софии Конкиной заподозрили ее жениха Михаила.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» в отношении фитнес-центра, в котором утонула 32-летняя София Конкина. Точную причину смерти дочери Владимира Конкина врачам не удалось установить. Образцы биоматериала были направлены на дополнительные исследования.