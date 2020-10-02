Раскрыты «нестыковки» событий в день смерти дочери Конкина

Журналисты установили хронологию событий накануне гибели дочери актера Владимира Конкина Софии. Об этом пишет «Московский комсомолец».

В частности, стало известно, что 21 сентября, за день до смерти, она встречалась в кальянной с бывшим сожителем. По информации издания, эта встреча произошла на фоне разлада в отношениях с ее женихом Михаилом — пара даже собиралась расходиться.

В день гибели дочь Конкина вечером вернулась домой, и с этого момента начинаются «нестыковки», пишет МК. Сожитель Софии утверждает, что видел, как его невеста собирается в бассейн и берет из холодильника бутылку вина. В то же время дочь Софии заявила, что Михаил ушел из дома до приезда матери.

1 октября Михаила назвали главным подозреваемым в убийстве Конкиной. Согласно заявлению адвоката Юлии Нитченко, у мужчины нет алиби. Версию о самоубийстве девушки, по словам Нитченко, полностью исключили. «Согласно записям в книжке Софии, у нее были планы на более поздние этапы: походы к косметологу и стоматологу, встречи с друзьями», — заявила юрист.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» в отношении фитнес-центра, в котором утонула 32-летняя София Конкина. Точную причину смерти дочери Владимира Конкина врачам не удалось установить. Образцы биоматериала были направлены на дополнительные исследования.