Жених Софии Конкиной приревновал ее к бывшему парню и убил попугая девушки

Михаил Серов, жених погибшей Софии Конкиной, приревновал ее к бывшему парню и убил попугая девушки, которого подарил ей прежний возлюбленный. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Издание пишет, что незадолго до смерти дочери актера Владимира Конкина умер ее любимый попугай. «Она таскала его по клиникам. Тратила на лечение кучу денег. Но что у них случилось, я не знаю», — уточнила Ольга, коллега Конкиной.

Также напарница Софии Конкиной рассказала, что жених девушки получал пенсию как военный в отставке и часто баловал Конкину и ее дочь походами по ресторанам и кино. «У них оплата (за аренду квартиры — прим. «Ленты.ру») была по неделям: 25 тысяч за семь дней, если я не ошибаюсь. Но за неделю до смерти Софии он вдруг заявил, что платить больше не будет. Они стали часто ссориться, и он подумывал съехать», — пояснила Ольга.

Дочь Софии Конкиной, внучка актера Владимира Конкина, поделилась с дедушкой историей о том, как Серов оказался виноват в смерти попугая, которого Конкиной подарил бывший возлюбленный. «Болеть попугай начал после того, как Михаил стал кормить его печеньями. Он знал, что делать этого нельзя, но продолжал», — уточнила Юлия Нитченко, адвокат семьи Конкиных.

Юрист заявила, что Михаил постоянно открывал окно на балконе и оставлял питомца на сквозняке, несмотря на то, что знал о необходимости тепла и покоя для попугая. 20 сентября, за два дня до смерти Конкиной, попугай умер.

София Конкина утонула 22 сентября. Ее привезли из фитнес-центра в больницу с предварительным диагнозом «утопление в пресной воде». Несмотря на оказанную врачами медицинскую помощь, спасти девушку не удалось. В отношении фитнес-центра заведено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».