Соседи дочери Владимира Конкина сообщили о ее проблемах с алкоголем

У Софии Конкиной, погибшей дочери актера Владимира Конкина, были проблемы с алкоголем. Об этом сообщает «Стархит».

Журналисты издания поговорили с друзьями и соседями девушки. Оказалось, что Конкина решала личные проблемы не без помощи алкоголя. «Я помню видела, как она однажды выносила мебель вместе со своим сожителем. Потом еще несколько раз встречала. Трезвой ее я практически не видела», — рассказала одна из женщин, проживавших по соседству с Конкиной.

Собеседница издания отметила, что погибшая жаловалась на отсутствие помощи в воспитании ребенка. «Она постоянно висела на телефоне, с кем-то знакомилась», — уточнила соседка.

Также соседи по подъезду описали периодическую ругань между Конкиной и ее сожителем Михаилом. По их словам, мужчина был ревнив и эмоционален, из-за чего соседи постоянно слышали их перепалки и ссоры.

22 сентября Софию Конкину привезли из фитнес-центра в больницу с предварительным диагнозом «утопление в пресной воде». Несмотря на оказанную врачами медицинскую помощь, девушка умерла. В отношении фитнес-центра заведено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».