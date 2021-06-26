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Главе британского Минздрава нашли замену после скандала с любовницей

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Саджид Джавид
Саджид Джавид
Фото: TOBY MELVILLE / Reuters

Ушедшему в отставку после скандала с любовницей главе британского Минздрава Мэтту Хэнкоку нашли замену, ведомство возглавил бывший министр финансов Саджид Джавид. Об этом сообщает РИА Новости.

«Королева рада одобрить кандидатуру Джавида для назначения на пост главы министерства здравоохранения и социального обеспечения», — цитирует агентство сообщение канцелярии премьер-министра Великобритании.

Саджид Джавид в 2018-2019 годах возглавлял МВД, а затем министерство финансов Соединенного Королевства. В феврале 2020 года он оставил этот пост и стал членом палаты представителей во фракции консерваторов.

Ранее глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок объявил, что уходит в отставку после скандала с любовницей. Он извинился перед британцами за то, что нарушил правила социального дистанцирования, встречаясь с ней. При этом у Хэнкока есть жена Марта, пара состоит в браке уже 15 лет и воспитывает троих детей.

16 июня Хэнкок оказался в центре скандала, когда бывший советник британского премьера Доминик Каммингс обнародовал переписку с Джонсоном от марта 2020 года, в ходе которой последний обматерил Хэнкока. Политики обсуждали ситуацию с коронавирусом и тестирование на него, и премьер написал, что глава Минздрава «совершенно *** безнадежен» (totally f****** hopeless). Позже Джонсон заявил о своей уверенности в Хэнкоке.

Хэнкок возглавил британский Минздрав в 2018 году. До этого он был генеральным казначеем и министром Кабинета во втором правительстве Дэвида Кэмерона.

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