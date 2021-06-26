Глава британского Минздрава уволился после встречи с любовницей в пандемию

Глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок объявил, что уходит в отставку после скандала с любовницей. Он опубликовал в Twitter видеообращение к британцам, в котором извинился за то, что нарушил правила социального дистанцирования, встречаясь с ней.

«Сегодня я встречался с премьер-министром [Борисом Джонсоном], чтобы подать прошение об отставке с поста министра здравоохранения и социальных дел. — сказал Хэнкок. — Я понимаю, что всем жителям страны пришлось принести огромные жертвы [для победы над пандемией]. Те из нас, кто устанавливают эти правила, должны им следовать, и поэтому я обязан покинуть должность».

У Мэтта Хэнкока есть жена Марта, пара состоит в браке уже 15 лет и воспитывает троих детей.

16 июня Хэнкок оказался в центре скандала, когда бывший советник британского премьера Доминик Каммингс обнародовал переписку с Джонсоном от марта 2020 года, в ходе которой последний обматерил Хэнкока. Политики обсуждали ситуацию с коронавирусом и тестирование на него, и премьер написал, что глава Минздрава «совершенно *** безнадежен» (totally f****** hopeless).

Позже Джонсон заявил о своей уверенности в Хэнкоке.

Каммингс же считает, что курирование Хэнкоком системы здравоохранения — это «гарантированная катастрофа».

Хэнкок возглавил британский Минздрав в 2018 году. До этого он был генеральным казначеем и министром Кабинета во втором правительстве Дэвида Кэмерона.