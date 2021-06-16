Джонсон обматерил главу британского минздрава и назвал его безнадежным

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обматерил британского министра здравоохранения Мэтта Хэнкока, назвав его «совершенно безнадежным» и добавив к этому нецензурное слово, сообщает Independent.

Информацию о такой характеристике от Джонсона обнародовал бывший советник британского премьера Доминик Каммингс. По его словам, глава правительства допустил подобное высказывание в переписке с ним в WhatsApp 26 марта 2020 года. Обсуждая между собой ситуацию с коронавирусом и тестирование на него, он написал, что Хэнкок «совершенно *** безнадежен» (totally f****** hopeless). При этом публично Джонсон не критикует Хэнкока.

Каммингс также обвинил премьер-министра в попытке «переписать ситуацию» ради защиты главы минздрава и сказал, что Джонсону «нельзя доверять сейчас ни по коронавирусу, ни по любому другому важному вопросу войны и мира». А курирование Хэнкоком системы здравоохранения экс-советник назвал «гарантированной катастрофой», добавив, что его нужно срочно уволить ради безопасности общества.

Ранее Хэнкок сообщал, что индийский штамм COVID-19 начал стремительно распространяться в Великобритании, и его доля достигла 91 процента среди заболевших.