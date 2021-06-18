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Обматеривший главу Минздрава Джонсон рассказал об уверенности в нем

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Борис Джонсон
Борис Джонсон
Фото: Oli Scarff / Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, обматеривший главу Минздрава страны Мэтта Хэнкока несколько дней назад, рассказал о своей уверенности в нем. Политика цитирует Sputnik.

«Я совершенно уверен в Мэтте», — заявил премьер во время визита в Западный Йоркшир.

16 июня бывший советник британского премьера Доминик Каммингс обнародовал переписку с Джонсоном от марта 2020 года, в ходе которой последний обматерил Хэнкока. Политики обсуждали ситуацию с коронавирусом и тестирование на него, и премьер написал, что глава Минздрава «совершенно *** безнадежен» (totally f****** hopeless).

Публично Джонсон никогда не критиковал Хэнкока.

Сам Каммингс считает, что курирование Хэнкоком системы здравоохранения — это «гарантированная катастрофа», отмечая, что его нужно срочно уволить ради безопасности общества. Экс-советник добавил, что Джонсону «нельзя доверять сейчас ни по коронавирусу, ни по любому другому важному вопросу войны и мира».

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