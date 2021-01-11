Зрители уличили министра в выходе в прямой эфир телеканала из туалета

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок вышел в прямой эфир телеканала «Би-би-си» из помещения, похожего на туалет. Как сообщает Daily Mail, в этом его уличили зрители.

10 января глава Минздрава страны появился в эфире сразу двух телеканалов — в передаче The Andrew Marr Show на «Би-би-си» и в информационной программе на Sky News. В обоих включениях министр отвечал на вопросы по теме коронавируса и рассказывал о темпах вакцинации от COVID-19 в Великобритании.

Он выступил против ослабления ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Хэнкок пояснил, что подавляющее большинство граждан не нарушают запреты и отказался критиковать тех полицейских, которых в сети обвиняют в злоупотреблении полномочиями с целью оштрафовать как можно больше людей.

Посмотревшие эфир зрители отметили в соцсетях, что во время просмотра не могли избавиться от мысли о том, что высокопоставленный чиновник дает комментарии, находясь либо в туалете, либо в чулане под лестницей. Форма комнаты, из которой министр подключился к эфиру, была похожа на форму этих типов помещений в Британии, отмечали комментаторы. В качестве доказательства они публиковали фотографии типичных британских туалетов и кладовых.

Ранее избранный вице-президент США Камала Харрис привилась от коронавируса в прямом эфире. Видео опубликовал в том числе телеканал CBS. Она сделала прививку производства компании Moderna в больнице United Medical Center в Вашингтоне.