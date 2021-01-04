Бельгийский мэр случайно дал новогоднее интервью в трусах

Мэр бельгийского города Антверпен Барт де Вевер дал новогоднее интервью, будучи одет в рубашку и трусы. Настоящий костюм политика выдало зеркало, сообщает Politico.

Отмечается, что де Вевер давал интервью в прямом эфире телеканалу Radio 2, рассчитывая, что нижняя часть его наряда не попадет в кадр, — камера снимала его только сверху. Однако в кадр также случайно попало зеркало, в котором отразились голые ноги мэра.

«На Вас очень красивая рубашка, Наверное, Вы надели ее специально для нас. Но неужели под этой рубашкой Вы только в нижнем белье?» — спросила ведущая Ким Дебри, заметив ошибку де Вевера. Тот признал, что оконфузился и не учел, что сидит перед зеркалом. Политик отметил, что 2021 год начался с неприятного момента, который запомнится ему надолго.

Ранее сообщалось, что одна из пользовательниц Facebook фотографировала стиральную машину, чтобы продать ее, однако случайно попала в кадр голой. Она отразилась в металлической поверхности прибора.