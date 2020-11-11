Участник телешоу увидел обнаженных женщин и сбежал из студии

Участник британского откровенного шоу Naked Attraction по имени Брайан выбежал из студии, когда увидел сразу несколько обнаженных женщин. Об этом сообщает The Metro.

Журналисты отметили, что Брайан — 23-летний мужчина, который пришел на программу, чтобы выбрать женщину, которая должна лишить его девственности. Для этого авторы Naked Attraction пригласили пятерых претенденток: их вывели в студию полностью без одежды, но Брайан сначала мог рассмотреть только их ноги и половые органы — тело выше пояса и голова женщин были закрыты.

Увидев обнаженные тела, мужчина временно потерял дар речи и ушел со съемочной площадки. В этот момент ведущая реалити-шоу сказала, что Брайан выглядел так, будто готов был потерять сознание. Через некоторое время герой программы вернулся чуть более уверенный и попросил продолжить шоу.

«Спасибо за терпение, дамы. Мне просто нужна была минута. Я впервые вижу влагалища вблизи. Все они разной формы, все разного размера», — сказал Брайан.

Naked Attraction — реалити-шоу, в котором один одетый человек выбирает себе пару из шести голых людей. Их внешний вид открывается постепенно, начиная с ног.