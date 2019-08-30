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Обнаженная женщина-трансгендер в эфире телеканала разгневала зрителей

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Зрители раскритиковали создателей шоу Naked Attraction, после того как в эфире передачи была показана голая женщина-трансгендер Лорен Харрис (Lauren Harries). Об этом пишет Daily Mirror.

Харрис вышла полностью обнаженной к мужчине по имени Ригби (Rigby). По условиям телепрограммы он должен был выбрать себе пару среди участниц. Ригби же заявил, что ему не нравится Харрис, так как она «слишком стара для него».

Женщина эмоционально отреагировала на отказ, отказавшись обниматься с Ригби. «Ты мог заполучить меня, но теперь ты не получишь ничего. Ты сам себя бить будешь, когда узнаешь, кто я», — сказала Харрис и ушла из студии.

Многие зрители восприняли произошедшее негативно. «Хватит показывать Харрис по телевизору! Она психически нестабильна! Вы эксплуатируете ее», — возмутился один из юзеров в Twitter.

Некоторые обратили внимание на то, что подобное шоу вообще не должно выходить в эфир. «Эта программа такая отвратительная! Не могу поверить, что ее показывают, когда есть такое движение, как #MeToo. Так извращенно и неправильно!» — негодовала пользователь Facebook по имени Джон МакКейджи (John McCagey). «Это катастрофа, а не телевидение! Выглядит, как постановка!» — писал юзер под ником Downward.

Лорен Хэррис — известная в Великобритании участница реалити-шоу. В детстве, когда еще была мальчиком по имени Джеймс (James), снималась в передачах про антиквариат, о котором много знала. Также участвовала в программах Celebrity Big Brother, Big Brother's Bit on the Side и This Morning.

Naked Attraction — реалити-шоу, в котором один одетый человек выбирает себе пару из шести голых людей. Их внешний вид открывается постепенно, начиная с ног.

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