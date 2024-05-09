Путин выразил благодарность президенту Лаоса за танки Т-34

Путин поблагодарил президента Лаоса Сисулита за передачу танков Т-34

Российский президент Владимир Путин поблагодарил лидера Лаоса Тхонглуна Сисулита за передачу танков Т-34, пишет РИА Новости.

По мнению главы РФ, это имеет важное значение для воспитательной работы с молодым поколением. «Они являются символом победы. Конечно, для показа гражданам, для воспитательной работы с молодым поколением это важно», — выразил благодарность Путин.

На встрече в Кремле российский лидер отметил, что взаимодействие двух стран в области обороны и безопасности развивается. Он добавил, что РФ и Лаос имеют научные и гуманитарные связи.

Ранее «Уралвагонзавод» сообщил о подготовке более 20 единиц раритетной бронетехники для парада Победы в Санкт-Петербурге, Нижнем Тагиле и Челябинске. Специалисты подготовили танки Т-34, ИС-3, а также самоходные установки ИСУ-152 и СУ-100.