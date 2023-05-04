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00:30, 4 мая 2023Наука и техника

В России подготовили раритетную бронетехнику к парадам

«Уралвагонзавод» подготовил раритетные танки и артиллерийские установки к парадам

Фото: Telegram-канал «УралВагонЗавод»

Концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех») подготовил более 20 единиц раритетной бронетехники для парада Победы в Санкт-Петербурге, Нижнем Тагиле и Челябинске 9 мая. Об этом сообщил концерн в Telegram.

«Сотрудники предприятий концерна "Уралвагонзавод" на протяжении многих лет обеспечивают высокую функциональность раритетной военной техники: традиционно танки Т-З4 и самоходные артиллерийские установки принимают участие в парадах Победы в регионах присутствия концерна», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Нижнем Тагиле в параде задействуют танк Т-34-85, а парад в Челябинске откроют танки Т-34, ИС-3 и самоходная установка ИСУ-152. В марше механизированной колонны по улицам Санкт-Петербурга пройдет часть техники из парка раритетов 61-го Бронетанкового ремонтного завода. На предприятии находятся танки Т-34 и самоходные артиллерийские установки СУ-100.

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В марте обозреватель американского издания 19FortyFive Питер Сичиу писал, что разработанный в годы Первой мировой войны французский Renault FT можно назвать лучшим танком всех времен.

В декабре 2021 года концерн «Уралвагонзавод» опубликовал видео, демонстрирующее возможности танков Т-34, Т-90М «Прорыв» и Т-14 «Армата». Запись приурочили к 80-летнему юбилею предприятия.

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Даниил Иринин
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