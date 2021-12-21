В России показали Т-34, Т-90М и «Армату» в одном видео

Российский производитель танков показал возможности нескольких поколений машин в одном видео. На канале концерна «Уралвагонзавод» опубликовали запись, демонстрирующую возможности танков Т-34, Т-90М «Прорыв» и Т-14 «Армата».

Запись приурочили к 80-летнему юбилею предприятия. В одном видео собрали Т-34-85, разработанный в годы Великой Отечественной войны, серийный Т-90М и Т-14 «Армата», который проходит испытания.

На видео три машины синхронно выполнили разворот на льду. После этого «Армата» продемонстрировал возможности по преодолению холмов, а завершила запись стрельба из орудия Т-90М.

Ранее источники газеты «Военно-промышленный курьер» сообщили о результатах испытаний танка Т-14 «Армата» в Сирийской Арабской Республике. Войсковые испытания выявили недостатки в работе силовой установки и оптико-локационного комплекса.

В ноябре исполняющий обязанности начальника Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны России генерал-майор Александр Шестаков сообщил, что Т-14 «Армата» завершит госиспытания в 2022 году.