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15:23, 4 марта 2023Наука и техника

В США назвали лучший танк всех времен

19FortyFive: французский Renault FT можно назвать лучшим танком всех времен

Фото: Rama / Wikimedia Commons

Французский Renault FT, разработанный в годы Первой мировой войны, можно назвать лучшим танком всех времен. Об этом пишет обозреватель американского издания 19FortyFive Питер Сичиу.

Автор отмечает, что 6,5-тонный FT не был первым танком в мире, однако его революционность заключалась в наличии полностью вращающейся башни, внутри которой располагалось вооружение.

«FT был разработан французским пионером танкостроения Жан-Батистом Этьеном, который стремился разработать бронированную машину, мощности которой было бы достаточной для преодоления траншей и воронок от снарядов», — пишет обозреватель.

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Автор отмечает, что двигатель и коробка передач располагались в задней части FT, тогда как экипаж, состоящий из двух человек, — в передней. По мнению Сичиу, французский FT более всех из первых танков напоминает современные.

Автор напоминает, что всего было произведено около трех тысяч танков FT, копии которых производились в США, Италии и СССР.

В феврале 2022 года обозреватель американского издания 19FortyFive Брент Иствуд назвал M1 Abrams лучшим танком всех времен.

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Иван Потапов
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