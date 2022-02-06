В США назвали лучший танк всех времен

Обозреватель американского издания 19FortyFive Брент Иствуд назвал M1 Abrams лучшим танком всех времен.

«К началу первой войны в Персидском заливе M1A1 Abrams был готов к бою с различными танками иракской армии советского производства, такими как Т-55 , Т-62 и Т-72», — пишет автор, уверяя, что «американцы потеряли всего 18 танков Abrams за короткую кампанию, девять из которых были выведены с поля боя из-за повреждений».

Иствуд отмечает, что танк, разработанный еще в 1970-е, совершенствуется до сих пор. В частности, модификацию M1A2 от M1A1 отличают улучшенный боевой модуль, тепловизор, информационная система и система навигации. В варианте M1A2 SEPv3, пишет автор, танк становится еще более смертоносным и защищенным.

В январе в 19FortyFive «худшим из худших» танком в мировой истории назвали немецкий Panzerkampfwagen VIII Maus. Согласно ипубликации, 188-тонный танк, предназначенный для борьбы с советским Т-34, не мог использоваться на большинстве европейских мостов.