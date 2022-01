В США назвали худший в мировой истории танк

«Худшим из худших» танков в мировой истории является немецкий Panzerkampfwagen VIII Maus, пишет 19FortyFive.

Основным недостатком боевой машины, созданной к 1944 году, американское издание назвало ее огромную массу. Согласно 19FortyFive, 188-тонный танк, предназначенный для борьбы с советским Т-34, не мог использоваться на большинстве европейских мостов.

«Он был настолько велик, что для перевозки прототипов пришлось построить специальный железнодорожный вагон, поэтому непонятно, как парк танков Maus вообще мог добраться до линии фронта — вместо этого фронт в конце концов добрался до [испытательных] полигонов», — говорится в публикации.

Также издание отмечает невысокую скорость танка (около 13 километров в час). «Скорее массивный бункер на гусеничном шасси, чем настоящий танк», — утверждает 19FortyFive.

В июне 2018 года издание We Are The Mighty назвало советский (российский) танк Т-72 худшим в мире. К такому выводу американское издание пришло, сославшись на боевой опыт использования машины в ходе операции «Буря в пустыне», когда иракские Т-72 воевали против американских M1 Abrams.