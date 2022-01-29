Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В США назвали худший в мировой истории танк

19FortyFive: немецкий Panzer VIII Maus является худшим танком в истории

Фото: Shutterstock

«Худшим из худших» танков в мировой истории является немецкий Panzerkampfwagen VIII Maus, пишет 19FortyFive.

Основным недостатком боевой машины, созданной к 1944 году, американское издание назвало ее огромную массу. Согласно 19FortyFive, 188-тонный танк, предназначенный для борьбы с советским Т-34, не мог использоваться на большинстве европейских мостов.

«Он был настолько велик, что для перевозки прототипов пришлось построить специальный железнодорожный вагон, поэтому непонятно, как парк танков Maus вообще мог добраться до линии фронта — вместо этого фронт в конце концов добрался до [испытательных] полигонов», — говорится в публикации.

Также издание отмечает невысокую скорость танка (около 13 километров в час). «Скорее массивный бункер на гусеничном шасси, чем настоящий танк», — утверждает 19FortyFive.

В июне 2018 года издание We Are The Mighty назвало советский (российский) танк Т-72 худшим в мире. К такому выводу американское издание пришло, сославшись на боевой опыт использования машины в ходе операции «Буря в пустыне», когда иракские Т-72 воевали против американских M1 Abrams.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Назван необычный симптом омикрона
Британский учитель размещал фото детей на российском сайте для педофилов
Белоруссия ввела продовольственное эмбарго против двух европейских стран
Эрдоган отправил в отставку главу агентства статистики из-за данных по инфляции
Смерч на российском курорте попал на видео
В Германии усомнились в возможности отказаться от газа из России
Названа дата боя Нового Хабиба
В США назвали худший в мировой истории танк
Выстреливший в россиянина майор полиции оставил раненого возле больницы и уехал
Подделки люксовых брендов обнаружили в бутике в центре Москвы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter