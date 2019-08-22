Религиозная телезвезда прикрыла наготу незнакомок и прослыла лицемеркой

Участница реалити-шоу из США Яна Дуггар (Jana Duggar) возмутила пользователей сети после того, как отретушировала фото девушек на снимке, который она опубликовала у себя в Instagram.

На снимке Дуггар стоит в парке развлечений в платье до колен, а сзади нее стоят две девушки, юбки на которых, по наблюдению юзеров, дорисованы в графическом редакторе.

Многих пользователей это возмутило. «Неприемлемо насаждать свои собственные стандарты другим людям без их согласия», — написал один из них. «Семья Дуггар хочет, чтобы их ценности уважали, а неприменение этого правила к остальным — это лицемерие», — отметил другой.

Однако некоторые также обратили внимание на наряд самой Яны и похвалили его. «Ты такая совершенная! Продолжай сиять», — желал девушке Marissathayer.

Семья Дуггар известна тем, что снималась в реалити-шоу про них самих — 19 Kids and Counting. Дуггар религиозны и придерживаются традиционных взглядов.

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