Неправильный зеленый горошек на тарелке вызвал у зрителей чувство тревоги

Изображение блюда из меню ресторана взволновало пользователей сети. Оно было опубликовано на Reddit и в Twitter, где набрало 138 тысяч репостов и лайков.

На картинке была изображена тарелка с картофелем фри и горошком, который многим юзерам показался перевернутым. «Я сначала подумал, как горошина может быть перевернутой, это же сфера, а потом посмотрел на них и был поражен», — описывал свои чувства один из комментаторов.

Некоторые жаловались на то, что такая картинка их тревожит. «У меня чувство беспокойства, и я не знаю, что с ним делать», — жаловался indyK1ng. «Голова закружилась даже немного», — писал Nayaku4.

Пользователи предположили, что все дело в некачественном фотошопе. «Если бы картинка была правильной, горошинки спереди располагались бы ниже. Их было бы полностью видно, и они бы немного закрывали собой задние горошины. Здесь же мы видим обратную ситуацию», — объяснил эффект изображения один из юзеров.

Несколько комментаторов задались вопросом, зачем создателям меню было пользоваться фоторедактором, если они могли сфотографировать готовое блюдо. ManaPot выдвинул версию о том, что настоящая еда, приготовленная в этом заведении, выглядела бы не так привлекательно, как на картинке.

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