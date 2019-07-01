Парень признался в уродовании лица девушки ради мести

Парень с ником Tgflx рассказал о том, как поступает в случае конфликтов со своей девушкой. Способ мести возлюбленной он описал у себя в Twitter.

Пользователь признался, что в случае ссоры прибегает к помощи фотошопа. Он редактирует снимки девушки таким образом, что у нее увеличивается лоб. Размер лба может варьироваться в зависимости от того, насколько зол парень.

Пост Tgflx стал вирусным, набрав 317 тысяч лайков и репостов. Многие пользователи благодарили парня за то, что он их рассмешил, и хвалили его за оригинальность и креативность. Один из комментаторов признался, что похожим образом поступает со своей девушкой.

Ранее, в июне 2019 года, в сети стал вирусным пост мужчины, который рассказал о своих 38 жизненных правилах и обрадовал тех, кто их прочитал.

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