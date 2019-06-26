Список самых важных жизненных правил обрадовал пользователей сети

Журналист и сотрудник Twitter Деклан Кашэн (Declan Cashin) поделился в соцсетях списком из 38 уроков, которые он усвоил в течение своей жизни. Кашэн составил его в честь своего 38-го дня рождения.

Среди правил Кашэна было немало тех, что касаются общего отношения к жизни и к окружающим. «Моя позиция такая: ожидай меньшего, и не разочаруешься. Не то, чтобы очень круто, но зато безопасно», — писал мужчина. Он также сделал вывод, что сравнивать себя с другими — катастрофа для психического здоровья. Журналист убежден, что у каждого есть свои проблемы, даже у людей, которые кажутся остальным идеальными.

Сам Кашэн уже пять лет принимает антидепрессанты. Он не уверен, что они ему помогают, но таким образом старается делать хоть что-то для стабильности своей психики. Он посоветовал каждому не стесняться пойти к психотерапевту, особенно если человеку кажется, что профессиональная помощь ему совсем не нужна.

За годы Кашэн научился бросать книги и сериалы, которые не доставляют ему удовольствие, и не притворяться, что ему интересны вещи, которые ему не нравятся, например, футбол и посещение выставок и музеев. Он признался, что для приятного досуга не всегда нужна компания: ему хорошо ходить в кино одному.

Материалы по теме Сложить слово «счастье» Фрилуфтслив, икигай, лагом — новые lifestyle-методы обретения радости и гармонии

По мнению Кашэна, не существует такой вещи, как работа или карьера на всю жизнь. Он порекомендовал людям не думать, что они не достойны новой должности, а также посоветовал на собеседовании завышать ожидания по зарплате.

Кроме того, Кашэн смирился с тем, что у него никогда не будет собственного дома, и он считает это нормальным. По его мнению, долг очень плохо влияет на душевное состояние человека. Мужчина рассказал, что еще никогда не был в серьезных отношениях, но старается работать над этим.

Журналист включил в свой список и несколько менее серьезных правил. «Надо, чтобы утром в метро обязательно были собаки», — отметил Кашэн. Вдобавок к этому, он выразил свою любовь к дневному сну.

Пост мужчины стал вирусным, набрав почти 20 тысяч лайков и ретвитов. В комментариях многие пользователи благодарили Кашэна за его публикацию и писали ему слова поддержки.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!