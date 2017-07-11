Сложить слово «счастье»

В прошлом году мир увлекся хюгге — датским искусством быть счастливым благодаря уюту и маленьким радостям. Но есть и другие рецепты счастья и долголетия. Шведский lagom, норвежский friluftsliv и японский икигай тоже заслуживают внимания. «Лента.ру» выяснила, что скрывается за этими словами.

Свеча и топор

Автор одной из самых известных книг о хюгге, глава Копенгагенского института исследования счастья Мик Викинг вспоминает, как встречал Рождество в старой лесной хижине. «В четыре вечера солнце стало садиться, и мы направились к дому, чтобы развести огонь, — пишет он. — Усталые и полусонные, мы сели перед камином в теплых свитерах и шерстяных носках. В тишине было слышно, как шумит разогреваемая еда, трещат дрова и гости прихлебывают глинтвейн». Атмосфера умиротворенности и спокойствия, воцарившаяся в тот момент, — это и есть хюгге. Для полноты ощущений недоставало только воющей за окном вьюги.

Ничего особенно датского в этой концепции нет. Наслаждаться теплом и глинтвейном умеют многие народы, особенно северные. Не хватало только специального слова и экспертов, которые объяснят, почему умение культивировать такую атмосферу — это ключ к счастью. В прошлом году мир увлекся хюгге — и они появились. Только в Соединенных Штатах вышло около двух десятков книг на эту тему, и некоторые уже переведены на русский язык. Трудно поверить, что всего пару лет назад о существовании хюгге знали только датчане.

Другой неожиданный бестселлер со скандинавскими корнями, книга Ларса Миттинга «Норвежские дрова: как их колоть, складывать и сушить» предлагает более брутальную альтернативу ароматическим свечам и шерстяным носкам, которые рекомендует хюгге. Название книги — не метафора. Речь идет именно о рубке дров. Миттинг видит в этом своего рода духовную практику. «Очень здоровое занятие для современного человека, — говорит он. — И очень практическое: только ты, очень простые инструменты и крайне органические материалы».

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Книга подробно объясняет, как выбрать инструменты, где найти лучшие деревья, каким образом просушить полено и что говорит о человеке способ, которым он складывает дрова. В Великобритании эта книга пользовалась безумным успехом и получила отраслевую премию.

Умеренность викингов

Книгоиздатели знают, что мода скоротечна. Бум хюгге еще не кончился, а ему уже подыскивают замену. Наиболее перспективный кандидат — шведский lagom. В переводе это слово означает «умеренность». Многие считают, что его придумали викинги. Во время пира они пускали по кругу рог с медовухой. Пить следовало не много и не мало, а ровно столько, чтобы хватило всем, и никто не ушел обиженным.

Скорее всего, происхождение слова lagom прозаичнее, но в Швеции и правда не любят крайности. Хорошо известно, что стремление к справедливости, равенству и согласию — важная черта шведского национального характера. Lagom подразумевает скромность и стремление избегать конфликтов, чтобы в итоге лучше стало каждому.

Кадр: сериал «Викинги»

На практике это означает бережливость, отказ от неумеренного потребления, готовность идти на компромисс и обходиться малым. Умеренным следует быть во всем, в том числе и в работе. Не следует работать больше, чем нужно, но и бездельничать тоже не стоит. Всего должно быть в меру.

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Креативный директор британского журнала Lagom Эллиот Стокс считает, что отличие lagom от хюгге — в масштабах. «Это всеобъемлющая концепция, которая определяет всю жизнь, — объясняет он. — Речь не о том, чтобы найти минутку для lagom. Нужно менять отношение к жизни целиком».

Компании уже пытаются коммерциализировать намечающийся тренд. Американская фирма Peach&Lily выпустила коллекцию косметики в стиле lagom, в Великобритании действует модный бренд с тем же названием, а IKEA использует это понятие для продвижения своих экологических инициатив.

Смысл жизни

Почему на японском острове Окинава так много долгожителей? Писатель Дэн Бьюэттнер полагает, что все дело в отношении к жизни. «В окинавском языке нет слова, которое означает "уйти на покой", — рассказывал он на конференции TED. — Зато есть другое слово, пронизывающее всю жизнь, — "икигай". В примерном переводе оно означает "причина, по которой вы встаете утром"».

Каждый долгожитель, с которым общался Бьюэттнер, знал свой икигай. 102-летний мастер каратэ жил ради боевых искусств. 100-летний рыбак три раза в неделю отправлялся в море, чтобы прокормить свою семью. Бьюэттнер встречал 102-летнюю старушку с Окинавы, которая призналась, что ее икигай — маленькая прапраправнучка.

Фото: Issei Kato / Reuters

Дело не в том, что именно они считают смыслом своей жизни. Главное, что смысл есть. Это помогает жить. Исследователи из Университета Тохоку опросили 43 тысячи японцев и пришли к выводу, что люди, нашедшие свой икигай, реже страдают от болезней и стресса. Кроме того, среди них меньше тех, у кого нет образования или работы.

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На волне интереса к хюгге западные издатели обратили внимание на икигай. Книгу Франсеска Миральеса и Эктора Гарсиа «Икигай: японские секреты долгой и счастливой жизни» уже перевели на русский язык. Авторы побывали в деревне с самой большой в мире долей жителей, которым перевалило за сто лет, и лично с ними побеседовали.

В центре адаптированной для западного читателя концепции икигай лежит простая диаграмма, состоящая из четырех пересекающихся кругов. Один круг соответствует тому, что человек умеет. Другой — тому, что он любит делать. Третий — что ему нужно. Наконец, последний обозначает занятие, приносящее ему деньги. В середине все четыре круга пересекаются. Это и есть икигай.

Возвращение к природе

В отличие от понятия lagom, изобретение которого приписывают викингам, норвежское friluftsliv появилось совсем недавно. Его придумали норвежские аристократы XIX века, увлеченные романтическими идеями возврата к природе. Философия friluftsliv заключается в том, что мир не исчерпывается городом и живущими в нем людьми. Время от времени человеку следует выбираться на природу и вспоминать, кто мы такие на самом деле.

Приверженцы friluftsliv подчеркивают, что речь идет не просто о туризме. «Каждый видит в этом свое, — рассказала в BBC Magazine одна из них. — Для меня friluftsliv связан с простотой в природе, с тем, чтобы сбежать от всего. Выбраться на недельку, все, что нужно, — в рюкзаке за спиной. Это в равной степени эмоционально-духовное путешествие и физическое».

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«Не берите камеру, ничего не отправляйте в Facebook — просто поднимитесь на холм или погуляйте и оставьте впечатления только себе», — посоветовал другой собеседник BBC Magazine. «Сожгите телевизор, набейте карманы шоколадом и ветчиной и идите в поход», — подытожил третий.

У японцев есть собственная версия friluftsliv. Там это называют синрин-йоку или «лесное купание». Его приверженцы убеждены, что во время прогулок в лесу набираются фитонцидов, при помощи которых растения убивают микроорганизмы, сохраняя здоровье.