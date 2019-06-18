В сети захотели сжечь автора легкого способа очистить чеснок

@VPestilenZ / Twitter

Разработчица из Канады по имени Валентина поделилась своим способом чистки чеснока в Twitter. Опубликованное ей видео быстро стало вирусным, набрав в настоящий момент больше 13 миллионов просмотров.

Валентина показала, что нож надо вставлять глубоко в середину каждого зубчика, а после этого вытащить его. Зубчик при этом должен легко отделяться от шелухи. Девушка призналась, что готовит много блюд корейской кухни и всегда чистит чеснок именно так.

Большинство пользователей были поражены увиденным. «Не могу поверить, что я потеряла столько времени. Еще никогда так сильно не хотела приготовить ужин», — писала Victoria Yeates. «Меня разрывает между желанием попробовать это и желанием сжечь ведьму», — шутил другой юзер.

На твит Валентины отреагировали и некоторые знаменитости. Например, американская модель и телеведущая Крисси Тайген (Christine Teigen) прокомментировала пост, написав слово «Whaaaaaaat», которое можно перевести как «Чтоооооооо».

Однако не все посчитали такой способ очистки чеснока действительно полезным. «Я попробовал, и у меня не получилось. Может быть, результат был бы лучше, если бы зубчики были больше, нож — толще, а звезды — в другой позиции», — иронизировал пользователь Chef John.

Ранее, в апреле 2019 года, в сети стало вирусным видео девушки, которая спародировала автомобильную сигнализацию.

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