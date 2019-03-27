Напуганная обстрелами израильтянка с псом сняла себя на видео и стала знаменитой

Видеоролик, на котором девушка со своей собакой переживает ночные ракетные обстрелы по Израилю, стал вирусным в соцсетях. Как информирует The Jerusalem Post, запись сделала 25-летняя девушка Эинав Карми (Einav Carmi), проживающая на юге страны вблизи границы с сектором Газа.

Карми запечатлела себя в ночь с 25 на 26 марта, в момент, когда Израиль и сектор Газа проводили ракетные обстрелы территорий друг друга. Девушка лежала в кровати вместе с собакой и плакала, в то время как вокруг раздавались громкие звуки. Издание отмечает, что к 26 марта ролик набрал в соцсетях больше 100 тысяч просмотров.

В комментарии израильской радиостанции девушка рассказала, что включила запись сразу после того, как услышала сирену. По словам Карми, она хотела «показать миру, что они переживают в такие ужасные моменты». «Я не ожидала, что оно станет таким вирусным. Это лишь одна запись из тысяч ночей, как эта», — добавила героиня видео.

25 марта сообщалось, что Израиль направил войска на границу с сектором Газа после серий обстрелов. Израильские военные обвинили в ракетном обстреле движение ХАМАС. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в это время находился с визитом в США, где американский лидер Дональд Трамп официально объявил о признании Голанских высот территорией Израиля.

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