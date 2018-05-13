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Египетский министр отказался говорить с RT из-за опроса о спорных территориях

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Министр иностранных дел Египта Самех Шукри решил отменить интервью, которое планировал дать RT, из-за появившегося на сайте телеканала опроса о спорной территории на границе с Суданом. Об этом говорится в сообщении МИД Египта.

Интервью должно было состояться в субботу, 12 мая, за два дня до очередного раунда переговоров министров иностранных дел и министров обороны России и Египта, который пройдет в Москве 14 мая.

В связи с инцидентом официальный представитель египетского МИД «связался с российской стороной, чтобы резко осудить опрос, проведенный управляемым государством телеканалом, и потребовать немедленно объяснить это неприемлемый поступок».

По данным египетского внешнеполитического ведомства, опрос был опубликован на сайте RT 11 мая. Как уточняет Reuters, речь в нем шла о том, кому принадлежит так называемый треугольник Халаиба — Египту или Судану. Позже этот опрос был удален с сайта.

Треугольник Халаиба на протяжении почти всей второй половины XX века контролировался Суданом. До 1990-х годов Египет не оспаривал данные территории, считая Судан своим стратегическим союзником, оказавшим поддержку во время войны с Израилем. Однако в дальнейшем отношения двух стран заметно ухудшились, и в 1995 году Египет направил в регион войска и занял почти все спорные территории. В 2000 году суданские войска окончательно покинули регион, и он оказался полностью под контролем Египта. В настоящее время принадлежность данной территории не определена резолюциями ООН.

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