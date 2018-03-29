Столицу США лишили телеканала RT

Компания-провайдер MHZ Networks, транслировавшая телеканал RT в Вашингтоне, убрала его из сети вещания. Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Facebook.

«Компания-провайдер, которая транслировала наш эфир в Вашингтоне, выкинула нас из сети вещания. Из-за нашего статуса "иноагента", да. Как говаривал экс-спикер Госдепа, "добро пожаловать на упражнения по транспарентности и демократии"», — написала она.

Симоньян пообещала, что RT продолжит вещание в Вашингтоне на других платформах.

В свою очередь, агентство Bloomberg выяснило, что прекращение трансляции связано не со статусом «иноагента» телеканала, а с частотным аукционом — помимо RT, из эфира цифровых станций WNVT и WNVC уйдут еще около десятка иностранных телеканалов.

В конце ноября 2017 года стало известно, что исполнительный комитет корреспондентов радио и телевидения при Конгрессе США лишил аккредитации журналистов Russia Today. В середине месяца телеканал был признан в США иностранным агентом.

В качестве ответных мер Госдума приняла закон, который приравнивает средство массовой информации к иноагенту в том случае, если оно получает финансирование из-за рубежа.

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