Главред RT пожелала Европарламенту брать пример с Украины

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян посоветовала Европарламенту обратиться за советом к украинцам при создании противодействующего российским СМИ телеканала Europe Today. Об этом сообщает сайт RT.

«Гуд лак в запуске Europe Today. Обратитесь к коллегам из Ukraine Today за дельным советом — они закрылись через два года», — заявила Симоньян.

Инициативу создания канала Europe Today ранее обсудили члены Европарламента. «Телеканал RT стремится оказывать воздействие на общественное мнение в Европе и во всём мире. Но мы должны также оказывать воздействие на общественное мнение в России. И мы должны создать телеканал Europe Today в качестве ответа», — заявил один из депутатов.

Материалы по теме Опасней, чем ИГ Почему Евросоюз боится российской пропаганды

В ходе обсуждения российский канал RT депутаты Европарламента обвинили в распространении недостоверной информации. Осенью 2017 года RT в США заставили зарегистрироваться как иностранному агенту. В конце ноября Конгресс лишил журналистов канала аккредитации.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!