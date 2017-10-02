Интернет и СМИ
 

Захарова заявила о развертывании США кампании против российских СМИ

Перейти в «Мою Ленту»
Мария Захарова
Мария Захарова

США развернули кампанию против телеканала RT, информагентства ТАСС и ряда других российских газет и журналистов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире передачи «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1».

По ее словам, американские власти взялись за российские СМИ «по-крупному, по-настоящему». «Уже приходят, уже вносят в списки, не продлевают аккредитацию, не продлевают визы и так далее», — приводит ТАСС ее слова.

Захарова добавила, что считает эту кампанию властей США колоссальной ошибкой, подчеркнув, что российская сторона «никогда инициативно никого не высылала, никому визы не закрывала».

«Ответом должны быть не силовые акции. Мы эту ошибку не совершаем, потому что для нас свобода СМИ является вещью абсолютно священной. Отвечать надо аналогично - отвечать надо на плохие материалы тем, что предоставлять больше информации,» — считает представитель МИДа.

Ответная реакция России, по словам Захаровой, последует, если США «создадут условия, в которых физически журналистам будет грозить опасность» и «они физически будут ощущать каждый день угрозу своей деятельности». «Выбор не наш», — подчеркнула она.

Ранее главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян заявила о возможном прекращении вещания российского телеканала в США из-за давления американских властей и требований регистрации в качестве иностранного агента. По ее словам, американские официальные лица и СМИ буквально выживают сотрудников RT из США и даже угрожают им. Главред RT отметила, что юристы советуют телеканалу подчиниться требованиям.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
RT заявил о давлении со стороны США и возможном уходе с территории Америки
Совбез обсудил давление на российские СМИ за рубежом
Заключенные Гуантанамо пожаловались на «пытки» каналом RT
Последние новости
Захарова заявила о развертывании США кампании против российских СМИ
Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав забил ударом через себя
Блогер выиграла поездку на курорт и утонула в бассейне
Гнойный оказался на сайте «Миротворец»
Обвиняемые в убийстве Ким Чен Нама отказались признать вину
В Забайкалье открыли первый в России памятник Кобзону
Ассанж сообщил о захвате 700 тысяч заполненных бюллетеней в Каталонии
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:02 1 октября

Брат за брата

Храбрый пес потерпел фиаско и стал новым героем россиян
21:0528 сентября

Россиянам предложили установить тотальную слежку за детьми

03:37Сегодня

Ассанж сообщил о захвате 700 тысяч заполненных бюллетеней в Каталонии

04:1629 сентября

Ведущий новостей покурил в прямом эфире

Интернет и СМИ00:04Сегодня

Криптовалютная проституция

Ушлые пираты захватывают чужие компьютеры и зарабатывают на них миллионы
20:42 1 октября

Умер владелец GQ, Vogue и New Yorker

08:0228 сентября

Гигантское инопланетное вымя вылетело на лужайку и напоило детей молоком

00:10Сегодня

Пес в бабочке стал звездой сервиса знакомств и предложил почесать ему пузико

Интернет и СМИ00:0629 сентября

Забытые факты о Playboy

Девственность Хефнера, спасение марихуаны и самоубийство в кругу красоток
10:07 1 октября

На месте аварии Bentley и мотоцикла BMW в Москве напали на работников РЕН ТВ

06:4128 сентября

Лучших стукачей одарят iPhone

15:05 1 октября

RT заявил о давлении со стороны США и возможном уходе с территории Америки

Россия
«Никогда нельзя жалеть мужчину»
Ветеранов Афгана и Чечни не сломила даже инвалидность
Владимир ПутинОптовые отставки
Почему Кремль проводит зачистки, а губернаторы «психуют»
У взлетающего Ан-148 загорелся двигатель
Игорь Бекетов (Гоша Тарасевич) (справа)«Мы научим любить Россию»
Что творят на российской земле активисты украинского антимайдана из SERB
Кеды, КВН и «Подмосковные вечера»
Что Международные фестивали молодежи и студентов оставили в наследство
На границе с Украиной в результате нападения погиб российский пограничник
Слишком долго плавал
Когда убийство китов становится смыслом жизни
Все материалы
Мир
«Испанией продолжают управлять фашисты!»
На каталонском референдуме пролилась кровь
Остались воевать
Миротворцы безнаказанно насилуют женщин и девочек
«Крым же ушел! Мы тоже добьемся своего!»
Независимость Каталонии грозит обернуться погромами и арестами
Обвиняемые в убийстве Ким Чен Нама отказались признать вину
Мадуро призвал Каталонию сопротивляться испанским властям
Власти Каталонии огласили результаты референдума о независимости
Международные наблюдатели призвали принять во внимание референдум в Каталонии
Все материалы
Бывший СССР
Агент в мешке
Почему в Прибалтике до сих пор скрывают стукачей КГБ
Саакашвили назвал дату «большого митинга» в Киеве
Фейерверк для Порошенко
Кто взорвал крупнейший склад боеприпасов на Украине
Украина обвинила Россию в размещении войск в Белоруссии
Депутата парламента Киргизии задержали за попытку захвата власти
Порошенко поручил подать в суд на Россию из-за Крымского моста
Генпрокурор Украины назвал взрывы на арсеналах диверсией России
Все материалы
Финансы
Виталик БутеринСюрприз от Виталика
Кто убьет традиционную экономику
День пенсионного единства
ПФР поднимает уровень знаний о пенсионной системе по всей России
Пирамида изгоев
Кому выгодна смерть биткоина
Жить будем
Россияне обнищают, зато не умрут с голода
В ОАЭ ввели 100-процентный акциз на табак и энергетики
Ускоренный порядок снятия запрета на выезд за границу начал действовать в России
Стали известны сроки решения судьбы «ВИМ-Авиа»
Все материалы
Бизнес
Зона вне доступа
Операторов в Москве оставят без опор, а абонентов без сотовой связи
Профессионалы «Победы»
Объявлены победители конкурса среди бортпроводников авиакомпании
Дети науки
Почему многие успешные ученые возвращаются в Россию
S&P Global Ratings сохранило рейтинги банка «Возрождение»
Кудрин рассказал о рисках для России от новых санкций США
Гендиректором «ВИМ-Авиа» назначен бывший руководитель «Трансаэро»
Дмитрий Козак провел заседание оргкомитета Российского инвестиционного форума
Все материалы
Силовые структуры
Ликвидация: солдат-срочник расстрелял сослуживцев и был убит
Что заставило военнослужащего открыть огонь по своим
Александр ПичушкинРазделано в России
Самые страшные серийные убийцы СССР и России
Тихий американец
Порно с русскими детьми привело американца в суровый челябинский суд
Угрожавшему кинотеатрам лидеру «Христианского государства» предъявили обвинение
Полицейский на УАЗе насмерть сбил 15-летнего мотоциклиста
Неизвестный с ножом напал на прохожих на северо-востоке Москвы
Разорившийся на бирже отец убил дочь и себя в Подмосковье
Все материалы
Наука и техника
«Гитлер с трепетом слушал советское радио»
Зачем Сталин промывал мозги своему народу и молчал о врагах
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
Вывоз ракеты-носителя «Союз-ФГ» для установки на стартовом столеС протянутой рукой
«Роскосмос» полетит на американских батутах, пытаясь заработать на других странах
Дворкович пообещал представить российские беспилотные автомобили в 2018 году
Найденный под Новгородом мост закопают из-за нехватки денег на его реставрацию
Смотреть можно, трогать нельзя
Чем манит школьников и гиков главная игровая выставка России
Lockheed Martin показала марсианскую станцию
Все материалы
Спорт
Александр КокоринБольше не «ко-ко»
Кокорин из любителя машин и тусовок превратился в главного футболиста России
Футболист случайно выбил желтую карточку из рук судьи и был удален с поля
Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав забил ударом через себя
Гол на 85-й минуте принес «Зениту» ничью в матче с «Анжи»
Защитник «Барселоны» Пике в слезах заявил о готовности уйти из сборной Испании
Вратарь пришел в штрафную соперника и отдал голевой пас в концовке матча
«Барселона» разгромила «Лас-Пальмас» в матче на пустом стадионе
Все материалы
Культура
«Труп куда-то уполз»
Гордон Хотон о Смерти и воинах Апокалипсиса
Показали фугу
Легкий способ окультурить своего ребенка
Пошумим, брат
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Хорошего времени» до «Проруби»
Гнойный оказался на сайте «Миротворец»
Страсти по МатфеюСидите, смотрите
Библия, (гомо)сексуальная революция и мертвые императоры в лучших спектаклях
Звезда «Такси» допустил возможность съемок будущего фильма в Крыму
В Забайкалье открыли первый в России памятник Кобзону
Все материалы
Интернет и СМИ
Брат за брата
Храбрый пес потерпел фиаско и стал новым героем россиян
Криптовалютная проституция
Ушлые пираты захватывают чужие компьютеры и зарабатывают на них миллионы
Забытые факты о Playboy
Девственность Хефнера, спасение марихуаны и самоубийство в кругу красоток
Ассанж сообщил о захвате 700 тысяч заполненных бюллетеней в Каталонии
Захарова заявила о развертывании США кампании против российских СМИ
Умер владелец GQ, Vogue и New Yorker
Пес в бабочке стал звездой сервиса знакомств и предложил почесать ему пузико
Все материалы
Ценности
Ходят и отсвечивают
Что будет красоваться на руках и шеях этой зимой
Какая ж ты гадюка
Молодой москвич пугает горожан американским суперкаром
«Помню только сильнейшую боль»
Чемпионка России по сноуборду потеряла возможность ходить, но это ее не сломило
M.A.C предложил женщинам сделать губы «бронзовыми»
Audi выпустит на гоночный трек электроболид
Полтора шпиона
ЦРУ или Ми-6: на какую разведку работаете вы
Французы анонсировали выпуск обуви из «Пятого элемента»
Все материалы
Путешествия
На волнах качался буй
В Венеции стартовал первый в мире секс-круиз
Сорвать на бутылку
Сколько можно заработать, собирая тонну винограда в день
Санкт-Петербург признали лучшим туристическим городом Европы
Первый фестиваль фейерверков в Архангельске собрал 25 тысяч человек
Российские туристы назвали страну с самой вкусной едой в мире
Лучшие шеф-повара страны накормят россиян за 990 рублей
Две трети отдохнувших в Сочи туристов признались в нежелании возвращаться
Все материалы
Из жизни
Голову с плеч
Как силикон в груди, наркотики и деньги мешают красоткам
«Из кустов выпрыгивают негры и предлагают наркотики»
История петербурженки, перебравшейся в Берлин
Сортир с видом на мир
Лучшие фотографии Instagram за сентябрь
В гибели американки из-за увеличения ягодиц обвинили подпольную медсестру
69-летняя мать Илона Маска стала лицом косметического бренда CoverGirl
Ангелы и демоны
Похищение девочки рассорило мафию, масонов и Папу Римского
«Поеду, куда позовут»
История жителя Набережных Челнов, переехавшего жить на Кипр
Все материалы
Кто круче — немцы или британцы?
Мы спросили об этом главных автомобильных шеф-дизайнеров
Самый быстрый «Мерседес»
Трек-тест Mercedes-AMG GT R, замахнувшегося на лавры Porsche 911
Лодки-суперкары
Жутко быстрые лодки с харизмой и мощными моторами
А ты точно Golf?
Неприлично большой VW Golf первого поколения с сюрпризом
Mercedes-Benz отзовет в России 11 моделей
Появилась самая внедорожная Lada 4x4 за 740 тысяч рублей
Nissan придумал чувствительные к поту сиденья и руль
Все материалы
Матильда Кшесинская в собственном особнякеСрамные места
Чем одарили Матильду любовники
Просто намолили
Как историческая церковь стала жильем для богатых
В гробу живал
Сколько стоят самые маленькие квартиры Москвы
Да расслабься уже
Названы города мира, где люди менее всего подвержены стрессу
Российские власти сочли жилье максимально доступным
Самую доступную съемную квартиру нашли в Нижнем Тагиле
Пассажирам московского метро покажут космос
Все материалы