Захарова заявила о развертывании США кампании против российских СМИ

США развернули кампанию против телеканала RT, информагентства ТАСС и ряда других российских газет и журналистов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире передачи «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1».

По ее словам, американские власти взялись за российские СМИ «по-крупному, по-настоящему». «Уже приходят, уже вносят в списки, не продлевают аккредитацию, не продлевают визы и так далее», — приводит ТАСС ее слова.

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Захарова добавила, что считает эту кампанию властей США колоссальной ошибкой, подчеркнув, что российская сторона «никогда инициативно никого не высылала, никому визы не закрывала».

«Ответом должны быть не силовые акции. Мы эту ошибку не совершаем, потому что для нас свобода СМИ является вещью абсолютно священной. Отвечать надо аналогично - отвечать надо на плохие материалы тем, что предоставлять больше информации,» — считает представитель МИДа.

Ответная реакция России, по словам Захаровой, последует, если США «создадут условия, в которых физически журналистам будет грозить опасность» и «они физически будут ощущать каждый день угрозу своей деятельности». «Выбор не наш», — подчеркнула она.

Ранее главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян заявила о возможном прекращении вещания российского телеканала в США из-за давления американских властей и требований регистрации в качестве иностранного агента. По ее словам, американские официальные лица и СМИ буквально выживают сотрудников RT из США и даже угрожают им. Главред RT отметила, что юристы советуют телеканалу подчиниться требованиям.