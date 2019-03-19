Математик преподал ученицам урок любви, прославился на весь мир и был уволен

Преподаватель математики Чаран Сингх (Charan Singh) из индийского штата Харьяна обрел популярность в сети благодаря уравнениям любви, которые он предложил решить своим студенткам-первокурсницам. Выступление доцента сняли на видео его студентки, пишет издание The Siasat Daily.

Доцент правительственного колледжа предложил решить равенство, членами которого выступали дружба, влечение, влюбленность и романтика. Он написал на доске три формулы — «близость минус влечение равно дружба», «близость плюс влечение равно романтическая любовь» и «влечение минус близость равно влюбленность».

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«Муж и жена становятся друзьями в старости, после того как физическое влечение угасает. Чувство любви приходит, когда оба партнера привлекают друг друга. Оба будут ссориться друг с другом, если отсутствует близость», — объяснял студентам доцент.

Затем переспросил у учеников, как будет выглядеть равенство при сложении близости и влечения. Когда те ответили «любовь», он добавил: «В зарубежных странах люди меняют автомобиль, дом и даже супруга, если какие-либо составляющие отсутствуют. В то время как в Индии люди продолжают отношения, даже если близость и влечение отсутствуют, но это хорошо для детей».

Как отмечает The Siasat Daily, после того как видео приобрело вирусный характер, доцента уволили с кафедры математики.

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