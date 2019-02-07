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Студент в костюме кота воспользовался слабостью преподавателя и попал на видео

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Студент Уральского государственного архитектурно-художественного университета в Екатеринбурге получил зачет, когда пришел на пару в костюме кота Гарфилда. Об этом в четверг, 7 февраля, пишет сайт e1.ru.

Видеозапись сделана на зачете у кандидата философских наук, профессора Надежды Солоповой, которая читает студентам преподает политологию, правоведение, право, патентоведение и авторское право. Она гладит молодого человека в костюме рыжего кота и говорит: «Пожизненная сдача! Пожизненная!».

Случай произошел еще в мае 2018 года, тогда же в группе «Надежда Саввична и ее рыбы» во «Вконтакте» было опубликовано видео, однако история стала широко обсуждаться в Twitter только в феврале 2019-го Вскоре все того, как тема попала в местные СМИ, все публикации из социальных сетей пропали.

Сообщается, что женщина очень любит кошек, студенты об этом прекрасно знают и пользуются данным фактом во время сессии. По их словам, преподаватель якобы может прибавить баллов за письменные принадлежности или одежду с кошками, иногда на ее пары приносили живых котов.

Один из учащихся в комментариях под публикациями пояснил, что «весь цирк — это просто креатив и замануха», и Солопова не ставит зачеты просто так. «Ее не хочется прогуливать, ты знаешь, что, если придешь, выслушаешь "кул стори" из суда или отличные примеры работы ТК РФ. Она знает свой предмет, она прекрасно его преподает, поэтому мы контрольные работы пишем на отлично», — передает сайт e1.ru пояснение пользователя Twitter с ником amphibolite.

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», и.о. ректора вуза Сергей Постников пообещал проверить этот случай.

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