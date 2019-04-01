Девушка спародировала автомобильную сигнализацию и стала знаменитостью

@P_gibb / Twitter

Пользователи соцсетей по всему миру пытаются голосом изобразить автомобильную сигнализацию. Челлендж запустила 22-летняя американка Пейтон Гибсон (Peyton Gibson), назвавшая свою способность «секретным талантом». Демонстрирующее ее умение видео стало вирусным в Twitter.

Девушка разместила короткий пятисекундный ролик в личном Twitter-аккаунте. С 28 марта его посмотрели более 7,4 миллиона раз. В комментариях люди принялись присылать видеоответы — короткие ролики, на которых они также пытались попробовать воспроизвести голосом звук автомобильной сигнализации. Позже появился и соответствующий хештег — #caralarmchallenge.

Гибсон для имитации звука сигнализации кричит, но при этом ритмично бьет себя ребром ладони по горлу. В интервью изданию The Sun героиня ролика рассказала, что «никогда бы не подумала, что наберет семь миллионов просмотров на одном видео». По ее словам, такому трюку ее научил друг, показав технику имитации сигнализации, когда ей было около 15 лет.

Автор челленджа отметила, что обнародовала видео после того, как в групповом чате она сказала друзьям о своей необычной способности. Они и предложили девушке опубликовать ролик в соцсети. Один из пользователей под видео в шутку заметил, что «если кто-то попытается ее похитить, то у нее есть встроенная противоугонная сигнализация».

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