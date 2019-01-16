Пользователи сети принялись сравнивать себя с версией десятилетней давности

В сети набирает популярность флешмоб «2009 против 2019», проходящий под хештегом #2009vs2019challenge. Пользователи публикуют свои фотографии, сделанные с разницей 10 лет, демонстрируя свои внешние изменения.

Большинство участников характеризуют свои нынешние образы как «победу» над внешними недостатками из прошлого. Подписчики с восторгом реагируют на демонстрацию изменений.

Челлендж проходит на нескольких площадках одновременно. Наибольшее количество публикаций под соответствующим хештегом можно найти в Twitter и в Instagram.

— Madison De La Garza (@MadDeLaGarza) 15 января 2019, 16:49

Окей, уговорили, вот вам мой #10yearschallenge 2009 VS 2019 😂 как вам ? P.s: коротко о том, почему я - бровист #10лет Фото опубликовано @koffka_the_cat

Некоторые пользователи изменились не только внешне. Они признавались, что поменяли не только цвет и длину волос, но даже пол. «Потому что я хочу напугать вселенную Twitter. Давайте просто скажем, что сейчас я счастливее», — сопроводила свой пост одна из девушек.

— Lily Always Hurts But Smiles Through Tears (@turnthelilypage) 14 января 2019, 21:59

Ряд пользователей восприняли новый челлендж как повод для шуток. Один из них, к примеру, вместо своих фотографий «сравнил» изображения накачанного парня и пухлого медвежонка Винни Пуха. «Я и #2009vs2019challenge», — подписал он снимок.

Весной 2018 года в сети прошел международный флешмоб «2012 против 2018». Тогда пользователи сравнивали свои изображения, сделанные с разницей в шесть лет.

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