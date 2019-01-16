Пользователи сети принялись сравнивать себя с версией десятилетней давности

В сети набирает популярность флешмоб «2009 против 2019», проходящий под хештегом #2009vs2019challenge. Пользователи публикуют свои фотографии, сделанные с разницей 10 лет, демонстрируя свои внешние изменения.
Большинство участников характеризуют свои нынешние образы как «победу» над внешними недостатками из прошлого. Подписчики с восторгом реагируют на демонстрацию изменений.
Челлендж проходит на нескольких площадках одновременно. Наибольшее количество публикаций под соответствующим хештегом можно найти в Twitter и в Instagram.
Некоторые пользователи изменились не только внешне. Они признавались, что поменяли не только цвет и длину волос, но даже пол. «Потому что я хочу напугать вселенную Twitter. Давайте просто скажем, что сейчас я счастливее», — сопроводила свой пост одна из девушек.
Ряд пользователей восприняли новый челлендж как повод для шуток. Один из них, к примеру, вместо своих фотографий «сравнил» изображения накачанного парня и пухлого медвежонка Винни Пуха. «Я и #2009vs2019challenge», — подписал он снимок.
Весной 2018 года в сети прошел международный флешмоб «2012 против 2018». Тогда пользователи сравнивали свои изображения, сделанные с разницей в шесть лет.