Родители начали массово швырять куски сыра в лица детей

Родители начали бросать ломтики плавленого сыра в лицо своим детям, чтобы поддержать флешмоб #cheesechallenge.
Флешмоб стартовал после вирусного видео, на котором стример yungholmes бросил в лицо якобы своему младшему брату плавленный сыр для сэндвичей. Ролик собрал больше восьми миллионов просмотров, а у стримера появилось множество подражателей.
Дети с недоумением реагируют на забаву родителей. Некоторые из них принимаются есть брошенный в них сыр.
Флешмоб распространился не только на детей. От атаки сыром «пострадали» домашние животные и некоторые взрослые.
Когда флешмоб набрал обороты, yungholmes удалил первоначальное видео, признавшись, что ролик ему не принадлежит. Он взял его из социальных сетей и поделился им в шутку, сообщает The Daily Mail.