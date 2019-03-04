Родители начали массово швырять куски сыра в лица детей

Родители начали бросать ломтики плавленого сыра в лицо своим детям, чтобы поддержать флешмоб #cheesechallenge.

Флешмоб стартовал после вирусного видео, на котором стример yungholmes бросил в лицо якобы своему младшему брату плавленный сыр для сэндвичей. Ролик собрал больше восьми миллионов просмотров, а у стримера появилось множество подражателей.

Дети с недоумением реагируют на забаву родителей. Некоторые из них принимаются есть брошенный в них сыр.

— Anjel Falcon Adsuara (@anjel_ine) 28 февраля 2019, 20:48

Флешмоб распространился не только на детей. От атаки сыром «пострадали» домашние животные и некоторые взрослые.

Когда флешмоб набрал обороты, yungholmes удалил первоначальное видео, признавшись, что ролик ему не принадлежит. Он взял его из социальных сетей и поделился им в шутку, сообщает The Daily Mail.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!



