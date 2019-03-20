Пассажирка облизала унитаз в самолете и прославилась

Пассажирка облизала стульчак в туалете самолета, сняла это на видео и выложила в Twitter. На ее пост обратило внимание издание Fox News.

На ролике девушка с двумя косичками в уборной лайнера наклоняется над унитазом и облизывает сиденье. «Я облизала много туалетов в своей жизни, но после этого мой язык онемел», — написала она.

За ночь ее пост стал вирусным в интернете и прославил девушку, однако большинство пользователей негативно отреагировали на выходку.

— grimy; keep your blood moving (@grimiestt) 18 марта 2019, 11:39

«Я крайне обеспокоен», — комментировали одни.

«Твой язык онемел, потому что ты только что подхватила 1200 болезней», — критиковали другие.

«Я вообще не понимаю, какого черта кто-то в этом мире захотел сделать что-то подобное», — удивлялись третьи.

«Кажется, пора перестать пользоваться интернетом», — разочаровывались остальные.

В октябре 2018 года бортпроводники различных авиакомпаний рассказали правду о гигиене в самолетах. По их словам, туалеты в самолетах чистят обычно только в конце полета. «Представьте, что там творится после 12-часового перелета с 200 пассажирами», — рассказал один из членов экипажа.

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