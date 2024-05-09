Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:48, 9 мая 2024Бывший СССР

Украина пожаловалась на «мерзкие и аморальные» плакаты с Зеленским в Австрии

«Укринформ»: в Австрии развесили плакаты с целующимися Зеленским и фон дер Ляйен
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен

Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен. Фото: The Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Посольство Украины в Австрии пожаловалось на «мерзкие и аморальные» плакаты, которые развесили в стране представители Партии свободы (FPÖ). Дипмиссия направила в австрийский МИД официальную ноту с осуждением позиции политиков, сообщает издание «Укринформ».

На плакате изображены целующиеся президент Украины Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Надпись на нем гласит: «Остановите безумие ЕС

Отмечается, что Партия свободы использует эти плакаты в качестве предвыборной агитации на выборах в Европарламент. В посольстве сочли подобную стратегию манипуляцией и оскорблением украинского народа.

Австрийские политики в свою очередь заявили, что содержание плаката не носит антиукраинского характера, а критикует бездействие Урсулы фон дер Ляйен, которая «не принимает достаточные меры для налаживания мирного процесса», добавили в дипмиссии.

«Продолжаем активную работу и исходим из того, что политика обмана и лжи абсолютно аморальна и мерзка», — подчеркнули в посольстве.

Ранее посольство Украины в Австралии возмутилось показом британского фильма про специальную военную операцию (СВО), обвинив его создателей в пророссийской позиции. Дипведомство выразило протест против демонстрации документального фильма «Украинская война: другая сторона», снятого британским режиссером Шоном Ланганом и показанного телеканалом ABC.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Премьер Польши признал присутствие солдат НАТО на Украине. Как на это отреагировали в России?

      Лукашенко заявил о ненужности доллара и евро

      Китай пообещал содействовать скорейшему достижению мира на Украине

      Полковник ВСУ оценил способность России занять весь Донбасс

      В США назвали единственный способ изменить ситуацию на Украине

      В Европе усилят контроль за санкциями против России

      Средства ПВО сбили два украинских беспилотника над российским регионом

      Венгрия решила сотрудничать с Китаем в ядерной энергетике

      Южноафриканский рэпер умер на сцене от усталости

      Украина пожаловалась на «мерзкие и аморальные» плакаты с Зеленским в Австрии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше