Украина пожаловалась на «мерзкие и аморальные» плакаты с Зеленским в Австрии

«Укринформ»: в Австрии развесили плакаты с целующимися Зеленским и фон дер Ляйен

Посольство Украины в Австрии пожаловалось на «мерзкие и аморальные» плакаты, которые развесили в стране представители Партии свободы (FPÖ). Дипмиссия направила в австрийский МИД официальную ноту с осуждением позиции политиков, сообщает издание «Укринформ».

На плакате изображены целующиеся президент Украины Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Надпись на нем гласит: «Остановите безумие ЕС!»

Отмечается, что Партия свободы использует эти плакаты в качестве предвыборной агитации на выборах в Европарламент. В посольстве сочли подобную стратегию манипуляцией и оскорблением украинского народа.

Австрийские политики в свою очередь заявили, что содержание плаката не носит антиукраинского характера, а критикует бездействие Урсулы фон дер Ляйен, которая «не принимает достаточные меры для налаживания мирного процесса», добавили в дипмиссии.

«Продолжаем активную работу и исходим из того, что политика обмана и лжи абсолютно аморальна и мерзка», — подчеркнули в посольстве.

Ранее посольство Украины в Австралии возмутилось показом британского фильма про специальную военную операцию (СВО), обвинив его создателей в пророссийской позиции. Дипведомство выразило протест против демонстрации документального фильма «Украинская война: другая сторона», снятого британским режиссером Шоном Ланганом и показанного телеканалом ABC.

