Украина выразила протест против показа в Австралии фильма про СВО

Посольство Украины в Австралии возмутилось показом фильма про СВО

Посольство Украины в Австралии возмутилось показом британского фильма про специальную военную операцию (СВО) из-за якобы пророссийского характера кинокартины. Об этом сообщает украинское издание «Бабель» в Telegram.

Дипведомство выразило протест против демонстрации документального фильма «Украинская война: другая сторона», снятого британским режиссером Шоном Ланганом и показанного телеканалом ABC. Против показа выступила Федерация украинских организаций Австралии.

При этом телеканал ABC встал на защиту ленты, объяснив свою позицию тем, что фильм предлагает взглянуть на жизнь российских солдат, а также назвав его важным вкладом в военные репортажи.

Ранее британский канал ITV также отказался снимать этот фильм с эфира. Ленту назвали примером независимой журналистики. «Этот фильм представляет собой уникальную возможность самим увидеть, что происходит на занятой Россией стороне передовой явно в более широком контексте», — заявили в ITV.