Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:39, 19 марта 2024Бывший СССР

Украина выразила протест против показа в Австралии фильма про СВО

Посольство Украины в Австралии возмутилось показом фильма про СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Посольство Украины в Австралии возмутилось показом британского фильма про специальную военную операцию (СВО) из-за якобы пророссийского характера кинокартины. Об этом сообщает украинское издание «Бабель» в Telegram.

Дипведомство выразило протест против демонстрации документального фильма «Украинская война: другая сторона», снятого британским режиссером Шоном Ланганом и показанного телеканалом ABC. Против показа выступила Федерация украинских организаций Австралии.

При этом телеканал ABC встал на защиту ленты, объяснив свою позицию тем, что фильм предлагает взглянуть на жизнь российских солдат, а также назвав его важным вкладом в военные репортажи.

Ранее британский канал ITV также отказался снимать этот фильм с эфира. Ленту назвали примером независимой журналистики. «Этот фильм представляет собой уникальную возможность самим увидеть, что происходит на занятой Россией стороне передовой явно в более широком контексте», — заявили в ITV.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил, что диверсанты собирались устроить террористический рейд по России. Теперь они стали целью ФСБ

      Путин сравнил заявления западных спецслужб с шантажом

      Сотрудник отеля пришел убрать комнату постояльца и обнаружил его бездыханным

      32-летний россиянин заснул и вмерз в бетон

      Пассажиры чудом выжили в попавшем в авиакатастрофу самолете

      Китай призвал к сокращению крупнейших арсеналов для диалога по разоружению

      В США заявили о невозможности замены истощенных сил ПВО на Украине

      Во Франции заявили о готовности армии к самым трудным конфликтам

      Джейк Джилленхол заявил о желании сыграть Бэтмена

      В Госдуме анонсировали тестовую рассылку электронных повесток в весенний призыв

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше