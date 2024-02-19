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14:09, 19 февраля 2024Интернет и СМИ

Британский канал отказался снимать с эфира фильм о спецоперации

Британский канал ITV отказался снимать с эфира документальный фильм об СВО

Кадр: фильм «Конфликт на Украине: другая сторона»

Британский канал ITV отказался снимать с эфира фильм о специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает газета Daily Mail.

ITV отказался снимать с эфира документальный фильм о спецоперации под названием Ukraine's War: The Other Side («Конфликт на Украине: другая сторона»), в котором приводится российская точка зрения на ситуацию.

Канал выразил мнение, что фильм является примером независимой журналистики. «Материал освещает человеческую историю о последствиях конфликта. Этот фильм представляет собой уникальную возможность самим увидеть, что происходит на занятой Россией стороне передовой явно в более широком контексте», — говорится в заявлении ITV.

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Представители канала считают, что кинолента демонстрирует сбалансированный взгляд на конфликт и была снята без политического вмешательства.

Документальный фильм Ukraine's War: The Other Side был снят британским журналистом Шоном Ланганом, который в сопровождении координатора из МИД посетил новые территории России, переговорил с солдатами, местными жителями.

Выход в эфир ITV фильма Ukraine's War: The Other Side запланирован на 19 февраля. Экс-лидер Консервативной партии Иан Дункан Смит заявил, что показ фильма может снизить поддержку Киева в британском обществе. Депутат Ли Андерсон в свою очередь также раскритиковал ITV за показ кино с российской точкой зрения, назвав это решение ошибкой.

Ранее подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен выразил мнение, что интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону может укрепить решимость противников помощи Киеву. По его мнению, распространение российской точки зрения на конфликт способно укрепить позиции республиканцев в Конгрессе США, выступающих против помощи Киеву.

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      Олег Давыдов
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