Подполковник Расмуссен: интервью Путина может укрепить противников помощи Киеву

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону не скажется на политике администрации президента США Джо Байдена в отношении конфликта на Украине, однако может укрепить противников помощи Киеву. Политические последствия интервью в беседе с «Лентой.ру» раскрыл подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.

«Это не повлияет на поддержку администрацией Украины или ее бюджетный запрос. Однако это может укрепить решимость антиукраинских политиков и, возможно, повлиять на тех, кто находится посередине», — рассказал эксперт.

К сожалению, я не вижу, чтобы это повлияло на толпу Байдена, [госсекретаря Энтони] Блинкена, [замгоссекретаря Виктории] Нуланд и [советника президента Джейка] Салливана Эрл Расмуссен подполковник армии США в отставке

Он также добавил, что распространение российской точки зрения на украинский конфликт способно укрепить позиции республиканцев в Конгрессе США, выступающих против помощи Киеву. Однако о серьезных подвижках можно будет говорить лишь после избирательной кампании этого года. После нее можно ожидать изменений в политике Вашингтона по украинскому вопросу.

Я думаю или по крайней мере надеюсь, что американские политики осознают, что проект «Украина» был ошибкой, и будут искать какой-то выход Эрл Расмуссен подполковник армии США в отставке

Ранее во время интервью Карлсону Путин напомнил, что Россия не отказывалась от переговоров с Украиной. В случае если Киев отменит законодательный запрет на их проведение и вернется к мирному диалогу, Москва ответит согласием. Путин также призвал США вмешаться в процесс и помочь Украине вернуться к переговорам.