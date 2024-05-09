В США допустили поражение Вашингтона и Киева к началу 2025 года

Экс-сотрудник Госдепа Киммейдж допустил поражение США и Украины в 2025 году

США и Украина могут оказаться на пороге поражения в конфликте к началу 2025 года, заявил экс-сотрудник отдела политического планирования Госдепартамента, где отвечал за политику в отношении России и Украины, Майкл Киммейдж. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

По его словам, Вашингтон и Киев могут оказаться «на пороге поражения в первой крупной войне в Европе с 1945 года». Киммейдж считает, что они окончательно сдадут позиции к 2025 году. По мнению дипломата, поражение в украинском конфликте станет для США серьезным ударом по репутации.

По мнению Киммейджа, из-за страха потерять авторитет Дональд Трамп в случае победы на выборах использует один из сценариев. «Война может просто продолжаться, как это было раньше, или США могут быть вовлечены в конфликт гораздо глубже», — допустил эксперт.

Ранее обозреватель National Review Эндрю Статтафорд предположил, что Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией уже предстоящим летом.