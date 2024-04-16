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03:43, 16 апреля 2024Интернет и СМИ

В США раскрыли последствия возможного поражения Украины

NR: поражение Украины грозит крахом американского мира

Фото: Unsplash

Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией уже предстоящим летом. Это приведет к негативным последствиям для США, написал обозреватель National Review Эндрю Статтафорд.

Статтафорд раскрыл последствия возможного поражения Украины и подчеркнул, что это грозит крахом американского мира. По его мнению, проигрыш Киева отразится на Восточной Европе и гораздо дальше.

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Автор добавил, что в этой ситуации его больше всего беспокоит репутация США на международной арене в случае поражения Украины. Подобный провал Белого дома повлияет на действующих и потенциальных партнеров, а также противников Вашингтона.

«Американский мир уже рушится. Еще один удар американцы не выдержат», — заключил журналист.

Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор предупредил Украину о возможной потере новых городов. По его мнению, Россия никогда не стремилась получить всю территорию республики.

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      Марина Совина
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