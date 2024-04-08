В США предупредили Украину о возможной потере новых городов

Бывший советник Пентагона Макгрегор: Украина может потерять Одессу и Харьков

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор предупредил Украину о возможной потере новых городов. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

«Я думаю, что русские в конце концов начертят ту карту, которую захотят. Я все еще полагаю, что они включат Харьков и Одессу», — сказал он.

Макгрегор считает, что Россия никогда не ставила цель получить всю территорию Украины. По его мнению, президент России Владимир Путин ожидал от западных государств проявления благоразумия и отказа от идеи включения Украины в состав Североатлантического альянса.

«Мы видим, что они движутся вперед, но я думаю, что все усилится, когда почва снова станет твердой. (...) Мы говорим о полномасштабном наступлении по всей линии фронта», — подчеркнул он.

Ранее Макгрегор заявил, что Запад проиграет из-за недостатка вооружений в том случае, если конфликт на Украине перерастет в войну России с западными странами. По словам эксперта, Москва намеревается закончить этот конфликт на своих условиях.