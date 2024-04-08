Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:36, 8 апреля 2024Мир

В США предупредили Украину о возможной потере новых городов

Бывший советник Пентагона Макгрегор: Украина может потерять Одессу и Харьков

Фото: RFE / RL / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор предупредил Украину о возможной потере новых городов. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

«Я думаю, что русские в конце концов начертят ту карту, которую захотят. Я все еще полагаю, что они включат Харьков и Одессу», — сказал он.

Макгрегор считает, что Россия никогда не ставила цель получить всю территорию Украины. По его мнению, президент России Владимир Путин ожидал от западных государств проявления благоразумия и отказа от идеи включения Украины в состав Североатлантического альянса.

«Мы видим, что они движутся вперед, но я думаю, что все усилится, когда почва снова станет твердой. (...) Мы говорим о полномасштабном наступлении по всей линии фронта», — подчеркнул он.

Ранее Макгрегор заявил, что Запад проиграет из-за недостатка вооружений в том случае, если конфликт на Украине перерастет в войну России с западными странами. По словам эксперта, Москва намеревается закончить этот конфликт на своих условиях.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Сложился как карточный домик». Мост с машинами рухнул на железную дорогу в Смоленской области

      Губернатор Смоленской области высказался о восстановлении моста в Вязьме

      На Западе захотели разделить армии Украины и России для «заморозки» конфликта

      Вода на некоторых участках в Орске начала отступать

      В российском регионе уничтожили украинский беспилотник

      Роднина уличила МОК в тройной игре

      В США предупредили Украину о возможной потере новых городов

      После обрушения моста в Вязьме возбуждено уголовное дело

      Пугачева проведет гастрольный тур по Европе

      Путин поручил проработать продление метро до Пулково

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше