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19:40, 6 апреля 2024Мир

В США заявили о проигрыше Запада в случае конфликта с Россией

Макгрегор: в случае войны с Россией Запад проиграет из-за недостатка вооружений

Фото: РИА Новости

Запад проиграет из-за недостатка вооружений в том случае, если конфликт на Украине перерастет в войну России с западными странами. Об этом заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real By Brian Rose.

По словам эксперта, Москва намеревается закончить этот конфликт на своих условиях. «Они [россияне] не хотят, чтобы эта война распространилась на региональный уровень, но, если мы будем упорствовать, они будут сражаться и победят», — отметил он.

Экс-советник подчеркнул, что Западу нечем воевать. Он добавил, что западные страны уже давно «отказались» от своих боеприпасов, а на восполнение резервов уйдут годы, в то время как у России нет проблем с вооружением.

Ранее Макгрегор заявил, что Российская армия способна дойти до Западной Украины. Он уточнил, что Россия сделает это, если страны Европы не будут готовы к мирному урегулированию конфликта.

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      Виктория Кондратьева
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