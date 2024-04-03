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12:36, 3 апреля 2024Мир

В США заявили о готовности армии России дойти до Западной Украины

Полковник Макгрегор: армия России может дойти до Западной Украины

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России дойдут до Западной Украины, если страны Европы не будут готовы к мирным переговорам и завершению конфликта. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis/Deep Dive.

«Все кончится, когда станет ясно, что Одесса, Харьков и большая часть Восточной Украины под контролем русских. Тогда встанет вопрос, найдет ли Россия тех, с кем можно вести переговоры», — рассказал военный аналитик.

Макгрегор подчеркнул, что на Западе все больше осознают будущий крах Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его мнению, по этой причине обсуждается идея отправки войск НАТО в зону конфликта. Однако он добавил, что Российская армия обладает возможностями для уничтожения всех сил, которые перейдут границу.

Ранее Макгрегор с помощью фейковой цитаты Иосифа Сталина пристыдил конгрессмена-республиканца Тима Уолберга из-за призывов к ядерной войне.

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