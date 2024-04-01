Полковник Макгрегор пристыдил конгрессмена Уолберга фейковой цитатой Сталина

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор с помощью фейковой цитаты Иосифа Сталина пристыдил конгрессмена-республиканца Тима Уолберга из-за призывов к ядерной войне. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

По его словам, несмотря на то, что конгрессмен Уолберг выступает против абортов, он призвал Израиль использовать ядерное оружие для завершения конфликта в секторе Газа. «Судя по всему, убийство миллиона арабских мужчин, женщин и детей приемлемо, но аборты — ни при каких обстоятельствах. Сталин все-таки был прав: "Одна смерть — трагедия. Миллион смертей — это просто статистика"», — отметил Макгрегор.

Ранее экс-советник Пентагона Макгрегор заявил о неспособности Соединенных Штатов победить ни в одном из конфликтов, в которых они участвуют.