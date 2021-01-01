Жена Байдена неудачно попыталась взорвать хлопушку в прямом эфире

Жена избранного президента США Джо Байдена Джилл неудачно попыталась взорвать хлопушку в прямом эфире новогодней передачи Rockin Eve. Соответствующий отрывок доступен в Twitter-аккаунте программы.

На распространенных кадрах — интервью политика и его супруги, которое было показано на Таймс-сквер в Нью-Йорке в канун Нового года. Байдены поблагодарили медиков, борющихся с коронавирусом, и призвали граждан вакцинироваться от инфекции.

В конце интервью Джилл Байден планировала взорвать конфетти, однако хлопушка не сработала и разломалась пополам. Сам Байден и телеведущий программы со смехом отреагировали на неудачу будущей первой леди.