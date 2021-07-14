Россия
 
Последние новости
Блогеру Эдварду Билу вынесли приговор за ДТП в Москве 
«Самолет XXI века» получил крыло из российских композитов
Путин примет участие в виртуальной встрече лидеров стран АТЭС
В Латвии ввели обязательную вакцинацию от коронавируса
Модель рассказала о трудностях жизни с редким заболеванием кожи
Москвичи попрощались с легендарными автобусами 
Россиянка за деньги сняла порнофильм с участием шестилетней дочери
Захарова ответила на объяснения Германии о несостыковках в докладе по Навальному
МИД призвал Германию перечислить «пострадавшие» от российской вакцины страны
Шойгу сделал замечание губернатору из-за баранок и сала
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиянин заболел коронавирусом и покончил с собой

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Житель Новосибирской области заболел коронавирусом и покончил с собой

Житель Новосибирской области покончил с собой в больнице, куда его госпитализировали для лечения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает портал «Тайга.инфо».

Известно, что тело 48-летнего мужчины обнаружили вечером 12 июля на территории Центральной городской больницы Искитима. Очевидцем самоубийства стал главный врач медучреждения Алексей Кайгородов — в момент происшествия он принимал на улице кислород.

Уточняется, что ранее о планах совершить самоубийство россиянин не говорил.

22 июня стало известно, что в Уфе одиннадцатиклассник покончил с собой после объявления результатов Единого государственного экзамена.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российский школьник покончил с собой после неудачного ЕГЭ
Московский школьник покончил с собой после ЕГЭ
Два российских подростка по очереди покончили с собой в одном и том же месте