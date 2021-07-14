Россиянин заболел коронавирусом и покончил с собой

Житель Новосибирской области заболел коронавирусом и покончил с собой

Житель Новосибирской области покончил с собой в больнице, куда его госпитализировали для лечения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает портал «Тайга.инфо».

Известно, что тело 48-летнего мужчины обнаружили вечером 12 июля на территории Центральной городской больницы Искитима. Очевидцем самоубийства стал главный врач медучреждения Алексей Кайгородов — в момент происшествия он принимал на улице кислород.

Уточняется, что ранее о планах совершить самоубийство россиянин не говорил.

22 июня стало известно, что в Уфе одиннадцатиклассник покончил с собой после объявления результатов Единого государственного экзамена.