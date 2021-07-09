Группа ученых из 20 стран мира доказала естественное происхождение коронавируса

Группа ученых из 20 стран мира, в частности из Австралии, Великобритании и Соединенных Штатов, заявила о доказательствах того, что коронавирус имеет естественное — зоонозное происхождение. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном на портале Zenodo.

Несмотря на то, что единого мнения о том, какое именно животное является разносчиком инфекции, не существует, есть серьезные аргументы в пользу естественного происхождения вируса, сообщают ученые.

По мнению исследователей, нет доказательств того, что какие-либо из ранних случаев заражения коронавирусом связаны с Уханьским институтом вирусологии, однако прослеживаются четкие связи с рынками животных в Ухане.

Они также заявили об отсутствии случаев заболевания людей, которые могли быть связаны с деятельностью Уханьского института вирусологии. Еще одно доказательство в пользу естественного происхождения инфекции связано с тем, что SARS-CoV-2 самостоятельно мутировал и повысил живучесть.

Группа ученых напомнила, что прежние вспышки коронавирусных инфекций, таких как SARS-CoV и MERS-CoV, также имеют зоонозное происхождение.

Ранее ученые Китайской академии наук и Шаньдунского университета провели исследование по эволюционному происхождению SARS-CoV-2 и обнаружили 24 новых вида коронавируса у летучих мышей.

В июне глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что на данный момент говорить о том, что вирус имеет искусственное происхождение, нельзя.

